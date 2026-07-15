ua en ru
Ср, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Rheinmetall уперше передав Україні новітні снаряди RH1412: чому це важливо

12:39 15.07.2026 Ср
2 хв
Вони були виготовлені на новому заводі концерну
aimg Юлія Капітонова
Rheinmetall уперше передав Україні новітні снаряди RH1412: чому це важливо Фото: Rheinmetall вперше постачає Україні 155-мм артилерійські боєприпаси з заводу в Нижній Саксонії (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Сили оборони України вперше отримали від німецького оборонного концерну Rheinmetall снаряди RH1412. Йдеться про найновіший продукт у артилерійському портфоліо компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Rheinmetall.

У німецькому концерні наголосили, що уперше постачають артилерійські боєприпаси до України із заводу в місті Унтерлюсс. Досі поставки здійснювалися з інших підприємств виробничої мережі компанії.

Йдеться про "невелику п'ятизначну кількість", однак точний обсяг наразі не розголошують. Також ЗСУ отримали метальні заряди, виготовлені на інших підприємствах Rheinmetall.

Понад 50% замовлення вже поставлено, а решту планують передати до кінця 2026 року.

Що важливо розуміти, снаряди RH1412 - це найновіший продукт у артилерійському портфоліо Rheinmetall.

Головні переваги RH1412 полягають в тому, що вони:

  • сумісні з різними артилерійськими системами калібру 155 мм,
  • мають велику дальність стрільби,
  • продемонстрували дійсно високу ефективність.

Щоб задовольнити зростаючий попит на сучасні 155-мм снаряди та метальні заряди, Rheinmetall продовжує активно інвестувати в розширення потужностей чинних підприємств і будівництво нових виробничих майданчиків.

Нагадаємо, що Rheinmetall є одним зі світових лідерів у виробництві великокаліберних боєприпасів та активно співпрацює з Україною.

До слова, нещодавно ми писали, що Україна замовила у Rheinmetall снаряди на десятки мільйонів євро.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що Німеччина виділяє 300 млн євро на підтримку чеської ініціативи із закупівлі та постачання боєприпасів для ЗСУ.

Окрім того, стало відомо, Росія вимагає від Rheinmetall мільйони євро через власний суд.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Rheinmetall Збройні сили України Зброя в Україні
Новини
Корецький вже зустрівся зі "Слугами народу" як кандидат в прем'єри: всі деталі
Корецький вже зустрівся зі "Слугами народу" як кандидат в прем'єри: всі деталі
Аналітика
Від Катовиць до Балі: куди і навіщо київські забудовники переносять будівельні майданчики
Марія Волощукредактор РБК-Україна Від Катовиць до Балі: куди і навіщо київські забудовники переносять будівельні майданчики