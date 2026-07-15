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Rheinmetall впервые передал Украине новейшие снаряды RH1412: почему это важно

12:39 15.07.2026 Ср
2 мин
Они были изготовлены на новом заводе компании
aimg Юлия Капитонова
Rheinmetall впервые передал Украине новейшие снаряды RH1412: почему это важно Фото: Rheinmetall впервые снабжает Украину 155-мм артиллерийские боеприпасы с завода в Нижней Саксонии (Getty Images)
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Силы обороны Украины впервые получили от германского оборонного концерна Rheinmetall снаряды RH1412. Речь идет о новейшем продукте в артиллерийском портфолио компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Rheinmetall.

В немецком концерне подчеркнули, что впервые поставляют артиллерийские боеприпасы в Украину с завода в городе Унтерлюсс. До сих пор поставки осуществлялись с других предприятий производственной сети компании.

Речь идет о "небольшом пятизначном количестве", однако точный объем пока не разглашается. Также ВСУ получили метательные заряды, изготовленные на других предприятиях Rheinmetall.

Более 50% заказа уже поставлено, а остальные планируют передать до конца 2026 года.

Что важно понимать, снаряды RH1412 - это новейший продукт в артиллерийском портфолио Rheinmetall.

Главные преимущества RH1412 заключаются в том, что они:

  • совместимые с разными артиллерийскими системами калибра 155 мм,
  • имеют большую дальность стрельбы,
  • продемонстрировали действительно высокую эффективность.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на современные 155-мм снаряды и метательные заряды, Rheinmetall продолжает активно инвестировать в расширение мощностей действующих предприятий и строительство новых производственных площадок.

Напомним, что Rheinmetall является одним из мировых лидеров в производстве крупнокалиберных боеприпасов и активно сотрудничает с Украиной.

Кстати, недавно мы писали, что Украина заказала у Rheinmetall снаряды на десятки миллионов евро.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что Германия выделяет 300 млн евро на поддержку чешской инициативы по закупке и поставке боеприпасов для ВСУ.

Кроме того, стало известно, что Россия требует от Rheinmetall миллионы евро через собственный суд.

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