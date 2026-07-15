Rheinmetall впервые передал Украине новейшие снаряды RH1412: почему это важно

Силы обороны Украины впервые получили от германского оборонного концерна Rheinmetall снаряды RH1412. Речь идет о новейшем продукте в артиллерийском портфолио компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Rheinmetall .

В немецком концерне подчеркнули, что впервые поставляют артиллерийские боеприпасы в Украину с завода в городе Унтерлюсс. До сих пор поставки осуществлялись с других предприятий производственной сети компании.

Речь идет о "небольшом пятизначном количестве", однако точный объем пока не разглашается. Также ВСУ получили метательные заряды, изготовленные на других предприятиях Rheinmetall.

Более 50% заказа уже поставлено, а остальные планируют передать до конца 2026 года.

Что важно понимать, снаряды RH1412 - это новейший продукт в артиллерийском портфолио Rheinmetall.

Главные преимущества RH1412 заключаются в том, что они:

совместимые с разными артиллерийскими системами калибра 155 мм,

имеют большую дальность стрельбы,

продемонстрировали действительно высокую эффективность.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на современные 155-мм снаряды и метательные заряды, Rheinmetall продолжает активно инвестировать в расширение мощностей действующих предприятий и строительство новых производственных площадок.

Напомним, что Rheinmetall является одним из мировых лидеров в производстве крупнокалиберных боеприпасов и активно сотрудничает с Украиной.