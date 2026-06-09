Німеччина дасть гроші на чеську снарядну ініціативу для України
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував, що його країна виділить 300 млн євро на чеську ініціативу з постачання боєприпасів до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.
Відповідний анонс Пісторіус зробив після того, як зустрівся в Берліні з главою Міноборони Чехії Яроміром Зуною.
"Німеччина відіграє важливу роль як постачальник військової техніки і боєприпасів і, разом із нашою оборонною промисловістю, робить значний внесок у безпеку Європи", - сказав Зуна під час свого візиту до Берліна.
За словами самого Бориса Пісторіуса, сума в розмірі 300 млн євро дасть змогу закупити для України близько 50 тисяч артилерійських боєприпасів. Він назвав ініціативу важливим інструментом допомоги і висловив подяку Чехії за її продовження.
До слова, Німеччина є найбільшим іноземним донором у цій ініціативі, і минулого року країна сумарно виділила 1 млрд євро.
"Крок Німеччини - чудова новина. Прем'єр-міністр (Чехії - ред.) Андрій Бабіш повинен переглянути свою позицію і також надати Україні боєприпаси проти Росії", - наголосив депутат і колишній глава чеського МЗС Ян Ліпавський в інтерв'ю Novinke.
Що відомо про чеську ініціативу
Зазначимо, що Чехія запустила проєкт щодо снарядів для України у 2024 році. Запуск відбувся за колишнього прем'єра Петра Фіали, який представив пропозицію на зустрічі європейських лідерів у лютому 2024 року, та за президента Чехії Петра Павла.
Ініціатива полягає в пошуку доступних великокаліберних боєприпасів на світових ринках, забезпеченні їхньої закупівлі коштом коштів-партнерів і подальшого транспортування в Україну.
Однак нинішня коаліція АНО, СДПН і партії "Автомобілісти за себе" спочатку розглядала можливість її розформування. У підсумку все ж таки було ухвалено рішення зберегти чеську адміністративну та організаційну роль, але держава більше не бере участі в самих закупівлях.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, кілька тижнів тому президент Чехії Петр Павел заявив, що кількість країн, які фінансують "чеську ініціативу" з купівлі боєприпасів для України, скоротилася вдвічі.
Він зазначив, що зараз у програмі беруть участь лише 9 держав замість 18. Це сталося після повернення Андрея Бабіша на посаду прем'єр-міністра Чехії.