Німеччина дасть гроші на чеську снарядну ініціативу для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував, що його країна виділить 300 млн євро на чеську ініціативу з постачання боєприпасів до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky .

Відповідний анонс Пісторіус зробив після того, як зустрівся в Берліні з главою Міноборони Чехії Яроміром Зуною.

"Німеччина відіграє важливу роль як постачальник військової техніки і боєприпасів і, разом із нашою оборонною промисловістю, робить значний внесок у безпеку Європи", - сказав Зуна під час свого візиту до Берліна.

За словами самого Бориса Пісторіуса, сума в розмірі 300 млн євро дасть змогу закупити для України близько 50 тисяч артилерійських боєприпасів. Він назвав ініціативу важливим інструментом допомоги і висловив подяку Чехії за її продовження.

До слова, Німеччина є найбільшим іноземним донором у цій ініціативі, і минулого року країна сумарно виділила 1 млрд євро.

"Крок Німеччини - чудова новина. Прем'єр-міністр (Чехії - ред.) Андрій Бабіш повинен переглянути свою позицію і також надати Україні боєприпаси проти Росії", - наголосив депутат і колишній глава чеського МЗС Ян Ліпавський в інтерв'ю Novinke.

Що відомо про чеську ініціативу

Зазначимо, що Чехія запустила проєкт щодо снарядів для України у 2024 році. Запуск відбувся за колишнього прем'єра Петра Фіали, який представив пропозицію на зустрічі європейських лідерів у лютому 2024 року, та за президента Чехії Петра Павла.

Ініціатива полягає в пошуку доступних великокаліберних боєприпасів на світових ринках, забезпеченні їхньої закупівлі коштом коштів-партнерів і подальшого транспортування в Україну.

Однак нинішня коаліція АНО, СДПН і партії "Автомобілісти за себе" спочатку розглядала можливість її розформування. У підсумку все ж таки було ухвалено рішення зберегти чеську адміністративну та організаційну роль, але держава більше не бере участі в самих закупівлях.