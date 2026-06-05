РФ вимагає від Rheinmetall мільйони євро через власний суд

Росія намагається стягнути з німецького оборонного гіганта Rheinmetall понад 47 мільйонів євро. Причиною став контракт 12-річної давнини, який Берлін розірвав через початок агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Московська військова прокуратура та АТ "Гарнизон" вимагають компенсацію за зрив великого проєкту. Йдеться про будівництво центру бойової підготовки Сухопутних військ у Муліно під Нижнім Новгородом. Позов уже перебуває в Арбітражному суді Москви.

Справу розглядають у закритому режимі. Позивачі хочуть визнати контракт розірваним офіційно, щоб обґрунтувати фінансові претензії.

Історія контракту та лазерні імітатори стрільби

Угоду Rheinmetall та російський "Оборонсервис" підписали ще у 2011 році та домовилися про співпрацю. Німецька сторона мала поставити унікальну техніку, а саме:

системи навчання в реальних умовах;

надати системний інжиніринг та контроль якості;

облаштувати полігону до середини 2014 року;

продати лазерні імітатори стрільби для піхоти.

Німецький концерн мав створити один із найсучасніших центрів підготовки для РФ, але плани агресора зруйнувала міжнародна реакція на окупацію Криму.

Як санкції за Крим зупинили будівництво

У 2014 році Німеччина зайняла жорстку позицію: уряд країни миттєво заборонив експорт оборонних технологій до РФ. Дозвіл для Rheinmetall на участь у будівництві в Муліно скасували й проєкт зупинився.

Росіяни вже намагалися отримати гроші раніше. Міноборони РФ подавало позов до швейцарського суду, проте там справу програли. Швейцарське правосуддя залишило вимоги Москви без задоволення.

Зараз російська влада намагається знайти справедливість у власному суді. Проте експерти скептичні: навіть якщо московський суд ухвалить рішення на користь прокуратури, отримати кошти не вдасться, адже рішення суду РФ не матиме сили в Європі.