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ЗСУ замовили у Rheinmetall снаряди на десятки мільйонів євро: коли їх чекати

16:52 30.06.2026 Вт
2 хв
Виробництво боєприпасів для України вже розпочалося
aimg Валерій Ульяненко
ЗСУ замовили у Rheinmetall снаряди на десятки мільйонів євро: коли їх чекати Фото: артилерійські снаряди (facebook.com/GeneralStaff.ua)
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Німецька оборонна компанія Rheinmetall отримала контракт від України на суму в десятки мільйонів євро на поставку артилерійських снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Rheinmetall.

Вартість контракту буде відображена у фінансовій звітності у другому кварталі 2026 року, а виконання замовлення заплановано на перший квартал 2027 року.

Компанія повідомила, що вже розпочала виробництво продукції за цим замовленням в Іспанії.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Берлін спрямує 300 млн євро на підтримку чеської ініціативи із закупівлі та постачання боєприпасів для України.

Водночас президент Чехії Петр Павел нещодавно розповів, що кількість держав, які фінансують цю програму, суттєво скоротилася. За його словами, якщо раніше до ініціативи долучалися 18 країн, то тепер їх залишилося лише дев'ять.

Павел пов'язав такі зміни з поверненням Андрея Бабіша на посаду прем'єр-міністра Чехії.

Також РБК-Україна писало, що український оборонно-промисловий комплекс поступово нарощує локалізацію виробництва. Попри це, підприємства й надалі залежать від імпортних комплектуючих, частина яких залишається дефіцитною.

Окрім цього, президент Володимир Зеленський повідомив про досягнення політичної домовленості щодо придбання додаткових систем Patriot для України. Проте втілення цієї домовленості наразі гальмують фінансові, юридичні та технічні питання.

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