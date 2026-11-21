Росіянам знадобиться період від кількох місяців, щоб підняти пошкоджений елемент Кримського мосту.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони України Євгеній Хмара заявив на зустрічі з державним секретарем з оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, передає "Укрінформ".
"Ми оцінюємо час, коли вони здійснять підйом і відведення цієї конструкції (автомобільної частини Кримського мосту - ред.) у період від декількох місяців", - сказав Хмара.
Коментуючи пошкодження мосту, глава Міноборони зазначив, що росіяни зараз проводять його обстеження.
"Ми точно розуміємо, що вони зараз проводять своє дослідження. Вони спустили водолазів, вони розбираються в деталях, яким чином вони можуть підняти і відтягнути пошкоджений елемент до мосту", - додав міністр.
Нагадаємо, вночі 19 листопада Україна втретє за тиждень атакувала Кримський міст, що з'єднує Краснодарський край РФ з окупованим Кримом. Цього разу - ракетами "Нептун".
Рух мостом перекрили. Залізничне полотно пошкоджено.
Вперше цього тижня Україна уразила Кримський міст 16 листопада.
Тоді окупаційна адміністрація перекрила автомобільний рух, а на під'їздах до переправи утворилися багатокілометрові затори.
Речник Кремля Дмитро Пєсков згодом заявив, що пошкодження мосту нібито незначні. Однак опубліковані пізніше знімки свідчили про пошкодження дорожнього полотна та деформацію однієї з арок споруди.
У ніч на 17 листопада Кримський міст знову зазнав атаки. У районі переправи через Керченську протоку прогриміла серія потужних вибухів, після чого окупаційна влада оголосила про зупинення руху транспорту.
Згодом стало відомо, що міст частково зруйнувався, у воду впали арка мосту та автомобільний проліт.
Днями російський диктатор Володимир Путін вперше відреагував на удари України по Кримському мосту і пригрозив " значно болючішою відповіддю".
Водночас президент України Володимир Зеленський зазначив, що Путін повинен зрозуміти - Кримського моста не буде, а здійснені проти нього атаки є законними, оскільки Крим був окупований.