Президент Володимир Зеленський заявив, що диктатор РФ Володимир Путін повинен зрозуміти - Кримського моста не буде, а здійснені проти нього атаки є законними, оскільки Крим був окупований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

"Вони атакували декілька наших об'єктів, і, звісно, ми мусили відповісти. І, звісно, ми відповіли ударом по Кримському мосту", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна має повне право атакувати цей об'єкт, адже Крим є українською територією, яку Росія окупувала у 2014 році.

"Це - наша цілком законна ціль, адже вони окупували Крим - наш Крим. Це була їхня перша мета у 2014 році. Вони окупували нашу територію. Потім вони збудували цей міст і заявили, що він є частиною Росії", - пояснив голова держави.

За словами Зеленського, після окупації півострова Москва змінила власну конституцію та внутрішнє законодавство, намагаючись закріпити за собою українські території.

Водночас Зеленський підкреслив, що такі дії Росії не мають міжнародного визнання.

"Ніхто у світі цього не підтримав. Ніхто не може визнати ці землі частиною російської території. Це - тимчасово окуповані території", - підсумував він.

Український президент також дав зрозуміти, що удари по Кримському мосту можуть бути продовжені, а Росія має усвідомити неможливість збереження контролю над українським півостровом.

"Путін має зрозуміти, що цей міст не вціліє", - сказав Зеленський в інтерв'ю журналісту.