"Мы оцениваем время, когда они осуществят подъем и отвод этой конструкции (автомобильной части Крымского моста - ред.) в период от нескольких месяцев", - сказал Хмара.

Комментируя повреждение моста, глава Минобороны отметил, что россияне сейчас производят его обследование.

"Мы точно понимаем, что они сейчас проводят свое исследование. Они спустили водолазов, они разбираются в деталях, как они могут поднять и оттянуть поврежденный элемент к мосту", - добавил министр.