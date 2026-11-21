Россиянам понадобится от нескольких месяцев период, чтобы поднять поврежденный элемент Крымского моста.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Евгений Хмара заявил на встрече с государственным секретарем по обороне Великобритании Весом Стритингом, передает "Укринформ".
"Мы оцениваем время, когда они осуществят подъем и отвод этой конструкции (автомобильной части Крымского моста - ред.) в период от нескольких месяцев", - сказал Хмара.
Комментируя повреждение моста, глава Минобороны отметил, что россияне сейчас производят его обследование.
"Мы точно понимаем, что они сейчас проводят свое исследование. Они спустили водолазов, они разбираются в деталях, как они могут поднять и оттянуть поврежденный элемент к мосту", - добавил министр.
Напомним, ночью 19 ноября Украина третий раз за неделю атаковала Крымский мост, соединяющий Краснодарский край РФ с оккупированным Крымом. На этот раз - ракетами "Нептун".
Движение по мосту перекрыли. Железнодорожное полотно повреждено.
Впервые на этой неделе Украина поразила Крымский мост 16 ноября.
Тогда оккупационная администрация перекрыла автомобильное движение, а на подъездах к переправе образовались многокилометровые пробки.
Спикер Кремля Дмитрий Песков впоследствии заявил, что повреждения моста якобы незначительны. Однако опубликованные позже снимки свидетельствовали о повреждении дорожного полотна и деформации одной из арок постройки.
В ночь на 17 ноября Крымский мост снова подвергся атаке. В районе переправы через Керченский пролив прогремела серия мощных взрывов, после чего оккупационные власти объявили об остановке движения транспорта.
Впоследствии стало известно, что мост частично разрушился , в воду упали арка моста и автомобильный пролет.
На днях российский диктатор Владимир Путин впервые отреагировал на удары Украины по Крымскому мосту и пригрозил "более болезненным ответом".
В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путин должен понять - Крымского моста не будет, а совершенные против него атаки законны, поскольку Крым был оккупирован.