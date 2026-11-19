Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ

Як повідомляється, рух мостом перекрито. Залізничне полотно пошкоджено.

Цей міст - головна сухопутна артерія, якою армія РФ постачає свої окупаційні угруповання на півдні пальним, боєприпасами та технікою. росія будувала його як символ окупації півострова і роками переконувала, що він "недосяжний" та "невразливий".

У Генштабі зазначили, що Керченська переправа - це лише одна ланка ланцюга, яким противник живить фронт. Крок за кроком Сили оборони знижують можливості і решти російської військової логістики.

За результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження дорожнього полотна ще трьох автомобільних мостів: 15 листопада - через річку Сіверський Донець в районі Пришиба Луганської області та через річку Міус в районі Таганрога Ростовської області, 14 листопада - через Міуський лиман в районі Лакедемонівки на тій же Ростовщині.

Кожен виведений з ладу міст - це довші об'їзди, затори на переправах і запізнілі колони з боєприпасами та пальним, яких чекають окупанти на передовій.