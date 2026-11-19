Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Путіна на саміті АТЕС у Китаї.

Російський диктатор заявив, що Кримський міст нібито "є виключно мирним об'єктом" і давно не використовується для перевезення військової техніки.

Він також пообіцяв "відповісти" на удари по мосту.

"Відповідь Росії на атаки по Кримському мосту буде набагато болючішою", - сказав диктатор.

Також Путін розповів, що нібито обговорював із Радбезом РФ можливе припинення вогню в низці сфер, однак після ударів по Кримському мосту домовлятися не будуть.

"Ми не перевозили військові вантажі цим мостом і навіть не перевозили нафтопродукти. Ми ж якось доставляли їх туди. Так само будемо доставляти й інші вантажі, ось і все", - додав він.

Глава Кремля зазначив, що РФ завжди говорила про те, що має з’єднати Крим та російські території суходолом. Водночас Україна завжди говорила про те, що хоче знищити Кримський міст

"Ми створили таку можливість пересування суходолом через Запорізьку та Херсонську області. І ми будемо лише посилювати там свою присутність, зокрема й у зв’язку з ударами по Кримському мосту. Це має бути зрозуміло всім. І будемо докладати зусиль для захисту цієї траси, яка називається Новоросія", - сказав Путін.

Він заявив, що Росія робитиме все для того, щоб "відсунути далі противника на цьому напрямку, так само як і на інших напрямках", створюючи смуги безпеки вздовж кордону.

"Тож і це теж буде наслідком ударів по Кримському мосту. Але залізничний міст, на мою думку, там функціонує, рух, на мою думку, відновлено", - додав диктатор.