Путін заявив, що не домовлятиметься про перемир'я після ударів по Кримському мосту
Російський диктатор Володимир Путін вперше відреагував на удари України по Кримькому мосту і пригрозив " значно болючішою відповіддю".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Путіна на саміті АТЕС у Китаї.
Російський диктатор заявив, що Кримський міст нібито "є виключно мирним об'єктом" і давно не використовується для перевезення військової техніки.
Він також пообіцяв "відповісти" на удари по мосту.
"Відповідь Росії на атаки по Кримському мосту буде набагато болючішою", - сказав диктатор.
Також Путін розповів, що нібито обговорював із Радбезом РФ можливе припинення вогню в низці сфер, однак після ударів по Кримському мосту домовлятися не будуть.
"Ми не перевозили військові вантажі цим мостом і навіть не перевозили нафтопродукти. Ми ж якось доставляли їх туди. Так само будемо доставляти й інші вантажі, ось і все", - додав він.
Глава Кремля зазначив, що РФ завжди говорила про те, що має з’єднати Крим та російські території суходолом. Водночас Україна завжди говорила про те, що хоче знищити Кримський міст
"Ми створили таку можливість пересування суходолом через Запорізьку та Херсонську області. І ми будемо лише посилювати там свою присутність, зокрема й у зв’язку з ударами по Кримському мосту. Це має бути зрозуміло всім. І будемо докладати зусиль для захисту цієї траси, яка називається Новоросія", - сказав Путін.
Він заявив, що Росія робитиме все для того, щоб "відсунути далі противника на цьому напрямку, так само як і на інших напрямках", створюючи смуги безпеки вздовж кордону.
"Тож і це теж буде наслідком ударів по Кримському мосту. Але залізничний міст, на мою думку, там функціонує, рух, на мою думку, відновлено", - додав диктатор.
Удари по Кримському мосту
Нагадаємо, вночі 19 листопада Україна втретє за тиждень атакувала Кримський міст, що з'єднує Краснодарський край РФ з окупованим Кримом. Цього разу - ракетами "Нептун".
Рух мостом перекрито. Залізничне полотно пошкоджено.
Вперше цього тижня Україна уразила Кримський міст 16 листопада.
Тоді окупаційна адміністрація перекрила автомобільний рух, а на під'їздах до переправи утворилися багатокілометрові затори.
Речник Кремля Дмитро Пєсков згодом заявив, що пошкодження мосту нібито незначні. Однак опубліковані пізніше знімки свідчили про пошкодження дорожнього полотна та деформацію однієї з арок споруди.
У ніч на 17 листопада Кримський міст знову зазнав атаки. У районі переправи через Керченську протоку прогриміла серія потужних вибухів, після чого окупаційна влада оголосила про зупинення руху транспорту.
Згодом стало відомо, що міст частково зруйнувався, у воду впали арка мосту та автомобільний проліт.