Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр оборони України Євгеній Хмара заявив на зустрічі з державним секретарем з оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, передає "Укрінформ" .

"Ми оцінюємо час, коли вони здійснять підйом і відведення цієї конструкції (автомобільної частини Кримського мосту - ред.) у період від декількох місяців", - сказав Хмара.

Коментуючи пошкодження мосту, глава Міноборони зазначив, що росіяни зараз проводять його обстеження.

"Ми точно розуміємо, що вони зараз проводять своє дослідження. Вони спустили водолазів, вони розбираються в деталях, яким чином вони можуть підняти і відтягнути пошкоджений елемент до мосту", - додав міністр.