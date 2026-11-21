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Россиянам понадобится от нескольких месяцев период, чтобы поднять поврежденный элемент Крымского моста.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Евгений Хмара заявил на встрече с государственным секретарем по обороне Великобритании Весом Стритингом, передает "Укринформ".