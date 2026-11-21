У російському МЗС переконані, що південний схід та центр України, включно з Києвом, є "споконвічно російськими землями". У відповідь Україна нагадала про території Росії, де століттями жили українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в соцмережі Х міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у відповідь на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Що заявив Лавров

В інтерв'ю для проєкту "Наше Хрещення. Предстоятель" міністр закордонних справ Росії заявив, що "південний схід України та більша частина центральної України, включаючи Київ, - це, безперечно, споконвічно російські землі".

За його словами, там живе народ, який "хрестився в одній купелі" з росіянами. Лавров також назвав одним із головних завдань Росії перемогу над "русофобією".

"Гадаю, що зараз у нас найголовніша перемога, окрім досягнення цілей спеціальної військової операції, але пов’язане з цими цілями завдання - це перемогти печерну русофобію, яку намагаються насадити в Україні", - наголосив він.

Що відповів Сибіга

Сибіга натомість нагадав Лаврову про території сучасної Росії, жителі яких упродовж століть розмовляли українською мовою та вважали себе українцями.

"Мешканці Кубані, Стародубщини, Північної та Східної Слобожанщини - у межах нинішніх Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей - століттями розмовляли українською і вважали себе українцями", - написав Сибіга.

Він іронічно запитав, чи не варто Україні у такому разі вимагати повернення цих територій.

"То, може, і нам вимагати повернути ці споконвічні українські землі?" - зазначив міністр.

Сибіга також згадав Жовтий, Сірий та Зелений Клини - території в Поволжі, на півдні Сибіру та Далекому Сході, які були заселені українцями.

Водночас глава українського МЗС наголосив, що міжнародно визнані кордони визначаються не історичними твердженнями, а міжнародним правом і Статутом ООН.

"Саме тому у світі існують міжнародно визнані кордони. Їх визначають не історичні марення, а міжнародне право і Статут ООН - поняття, які міністр закордонних справ РФ мав би добре знати, але відверто зневажає", - підсумував Сибіга.