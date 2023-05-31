РФ заманює залізничників на окупованих територіях у нове фейкове підприємство

Російські загарбники створили нове фейкове підприємство "Залізниці Новоросії", яке має "керувати" частиною залізниці, розташованої на тимчасово окупованих територіях. У нього активно заманюють українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
"Залізничників з тимчасово окупованих територій чотирьох областей України Росія заманює у нове міфічне підприємство - "Залізниці Новоросії",- написав Федоров.
За його словами, таким чином РФ хоче створити єдину логістику на захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.
Співробітників існуючих фейкових залізних доріг обіцяють перевести у нове вигадане підприємство.
Ситуація на окупованих територіях України
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують знущатися з місцевого населення, зокрема:
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