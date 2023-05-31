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РФ заманює залізничників на окупованих територіях у нове фейкове підприємство

Фото: РФ заманює залізничників на окупованих територіях у нове фейкове підприємство (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники створили нове фейкове підприємство "Залізниці Новоросії", яке має "керувати" частиною залізниці, розташованої на тимчасово окупованих територіях. У нього активно заманюють українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Залізничників з тимчасово окупованих територій чотирьох областей України Росія заманює у нове міфічне підприємство - "Залізниці Новоросії",- написав Федоров.

За його словами, таким чином РФ хоче створити єдину логістику на захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

Співробітників існуючих фейкових залізних доріг обіцяють перевести у нове вигадане підприємство.

Ситуація на окупованих територіях України

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують знущатися з місцевого населення, зокрема:

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