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Окупанти катують працівників ЗАЕС та змушують їх підписувати контракт з РФ, - "Енергоатом"

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Запорізька область , Вівторок 30 травня 2023 19:55
Окупанти катують працівників ЗАЕС та змушують їх підписувати контракт з РФ, - "Енергоатом" Фото: окупанти катують працівників ЗАЕС та змушують їх підписувати контракт з РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції загарбники посилили тиск на працівників і під тортурами змушують їх підписувати контракт з підприємствами "Росатома".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

Як повідомляється, в Енергодарі окупанти суттєво посилили пошук тих українських атомників, які не підписують трудові договори із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством "Росатома".

Російські загарбники катують працівників, кількох вони безцеремонно відлупцювали, вибиваючи згоду на співпрацю з агресором.

"Навіть попри погрози, катування, шантаж та безупинні залякування українці на ЗАЕС тримаються гідно і відмовляються співпрацювати з рашистами", - зазначили в "Енергоатомі".

Ситуація на Запорізькій АЕС

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, російські окупанти готують провокацію на ЗАЕС. Ворог може здійснити імітацію удару по об'єктах станції, щоб звинуватити в цьому Україну.

Для цього росіяни можуть вдарити безпосередньо по території ЗАЕС та оголосити про аварійний витік радіоактивних речовин.

27 травня в ГУР повідомили, що окупанти почали втілювати провокацію із хімічною зброєю в Запорізькій області з метою зриву контрнаступальних дій наших воїнів.

Окрім того, попри заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів Росія продовжує створювати небезпеку для Запорізької атомної електростанції. Окупанти використовують енергоблоки як матеріально-технічне та військове базування.

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