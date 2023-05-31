RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ заманивает железнодорожников на оккупированных территориях в новое фейковое предприятие

Фото: РФ заманивает железнодорожников на оккупированных территориях в новое фейковое предприятие (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские захватчики создали новое фейковое предприятие "Железные дороги Новороссии", которое должно "управлять" частью железной дороги, расположенной на временно оккупированных территориях. В него активно заманивают украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Железнодорожников с временно оккупированных территорий четырех областей Украины Россия заманивает в новое мифическое предприятие - "Железные дороги Новороссии", - написал Федоров.

По его словам, таким образом, РФ хочет создать единую логистику на захваченных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

Сотрудников существующих фейковых железных дорог обещают перевести в новое придуманное предприятие.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают издеваться над местным населением, в частности:

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиВойна России против Украины