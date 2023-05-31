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Шукають партизанів. У Мелітополі окупанти продовжують викрадати цивільних, - мер

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Мелітополь, Запорізька область, Середа 31 травня 2023 18:45
Шукають партизанів. У Мелітополі окупанти продовжують викрадати цивільних, - мер Фото: у Мелітополі окупанти продовжують викрадати цивільних (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники продовжують викрадати цивільних мешканців, шукаючи серед них "терористів" і партизанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"В Мелітополі нова хвиля терору - продовжуються викрадення цивільних. Окупанти як вогню бояться спротиву на ТОТ, тому все більше "пробивають дно", шукаючи терористів і партизанів серед цивільних мешканців", - написав Федоров.

За його словами, тільки в травні загарбники забрали й досі утримують щонайменше десять мирних мешканців Мелітополя, серед яких і журналістка Ірина Левченко разом з чоловіком Олександром.

"Викрадення цивільних, їхнє утримання незаконними силовими структурами, катування, щоб змусити зізнатися в неіснуючих злочинах, депортація - за ці злочини Росія має відповідати перед міжнародною спільнотою", - наголосив мер міста.

Ситуація в Запорізькій області

Частина населених пунктів Запорізької області перебувають під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Російські окупанти на захоплених територіях постійно тероризують місцеве населення.

Нещодавно росіяни надіслали в Запорізьку область "загін поліції особливого призначення" з республіки Дагестан. Таким чином вони планують побороти українське підпілля в регіоні.

Також на тимчасово окуповані території регіону прибули представники російської ФСБ, які почали активно обшукувати приватні будинки місцевих жителів.

До того ж у Запорізької області нещодавно була зафіксована присутність окупантів з особистих загонів лідера Чечні Рамзана Кадирова. "Кадирівці" почали грабувати офіси та магазини, власники яких виїхали на підконтрольну Україні територію.

Окрім того, окупанти в Запорізькій області намагаються завербувати чоловіків до свого війська та відправити на війну проти України. Для цього використовують різні методи.

Раніше росіяни оголосили масову "евакуацію" в Запорізькій області, проте місцеві не охоче погоджуються покидати свої домівки. При цьому колаборанти та ставленики загарбників раді тікати до Криму чи в Росію.

Також окупанти з води будують лінії оборони у захопленій частині регіону. Росіяни спеціально затоплюють поля, аби спробувати ускладнити рух української техніки під час контрнаступу.

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Мелітополь окупанти Запорожская область Війна Росії проти України
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