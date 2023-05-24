У Луганську область прибули співробітники МВС РФ для посилення паспортизації, - ЦНС

На окуповану територію Луганської області прибули співробітники МВС РФ, які залякують місцевих мешканців, щоб ті отримали російські паспорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"На тимчасово окупованих територіях Луганської області зафіксована присутність працівників регіональних управлінь із питань міграції МВС РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "гастролери" погрожують місцевим мешканцям, стверджуючи, що на окупованій території буде неможливо працювати, навчатися та отримувати медичну допомогу в разі відсутності російського паспорта.

Нагадаємо, що росіяни готують нову пастку для українців на тимчасово окупованій території. Вона пов'язана з роздачею паспортів РФ.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що отримання російського паспорта на окупованих територіях України не буде вважатися злочином. Українці, які були вимушені це зробити, є жертвами злочину.