Окупанти залишили частину жителів Херсонської області без мобільного зв'язку: названо мету

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр у Telegram .

"Для обмеження можливостей цивільного населення щодо обміну інформацією противник цілеспрямовано знищив обладнання мобільного зв'язку в районах н. п. Гладківка, Обривка, Нова Маячка, Виноградове, Таврійське Херсонської області", - написала Маляр.

Фото: росіяни залишили без мобільного зв'язку мешканців кількох населених пунктів Херсонської області (натисніть, щоб збільшити)

За її словами, електрообладнання мобільного зв'язку демонтовано, а вежі повалено.

Також росіяни заборонили мирним жителям виїжджати на тимчасово окуповану територію в районі міста Гола Пристань, оскільки там є мережа українського мобільного зв'язку.

Окупація Херсонської області

Варто зауважити, що лише восени 2022 року українським військовим удалося звільнити від росіян правобережну частину Херсонської області. Але лівобережжя регіону все ще перебуває під ворожим контролем.

Там противник тероризує мирне населення, у тому числі займає будинки місцевих, викрадає майно і не тільки.

При цьому кілька днів тому Генштаб доповідав, що росіяни почали обмежувати доступ мирних жителів Херсонської області до мобільного зв'язку.