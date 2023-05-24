Росіяни в Луганській області повісили чоловіка за проукраїнську позицію, - ОВА

Росіяни повісили чоловіка в окупованому Сватівському районі Луганської області. Він мав чітку проукраїнську позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Російські нелюди постійно тиснули на нього та тягали на допити. Хотіли зламати. Однак сватівчанин не змінював власних поглядів і чекав на визволення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що його стратили в рідній Нижній Дуванці.

"При деокупації територій проводитимуть ретельні стабілізаційні заходи. Запевню, що кожного ката та колаборанта покарання знайде", - додав Лисогор.

Злочини окупантів на захоплених територіях

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області "кадирівці" постійно пиячать та знущаються над цивільним населенням.

Також раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях зростає кількість злочинів скоєних представниками ПВК "Вагнера". Силовикам, яких завезли на окуповані території з Росії, не вдається їх контролювати.