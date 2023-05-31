ua ru
Ср, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ заманює залізничників на окупованих територіях у нове фейкове підприємство

Новость на русском →
Середа 31 травня 2023 20:17
РФ заманює залізничників на окупованих територіях у нове фейкове підприємство Фото: РФ заманює залізничників на окупованих територіях у нове фейкове підприємство (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники створили нове фейкове підприємство "Залізниці Новоросії", яке має "керувати" частиною залізниці, розташованої на тимчасово окупованих територіях. У нього активно заманюють українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Залізничників з тимчасово окупованих територій чотирьох областей України Росія заманює у нове міфічне підприємство - "Залізниці Новоросії",- написав Федоров.

За його словами, таким чином РФ хоче створити єдину логістику на захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

Співробітників існуючих фейкових залізних доріг обіцяють перевести у нове вигадане підприємство.

Ситуація на окупованих територіях України

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують знущатися з місцевого населення, зокрема:

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють