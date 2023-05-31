РФ заманює залізничників на окупованих територіях у нове фейкове підприємство
Російські загарбники створили нове фейкове підприємство "Залізниці Новоросії", яке має "керувати" частиною залізниці, розташованої на тимчасово окупованих територіях. У нього активно заманюють українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
"Залізничників з тимчасово окупованих територій чотирьох областей України Росія заманює у нове міфічне підприємство - "Залізниці Новоросії",- написав Федоров.
За його словами, таким чином РФ хоче створити єдину логістику на захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.
Співробітників існуючих фейкових залізних доріг обіцяють перевести у нове вигадане підприємство.
Ситуація на окупованих територіях України
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують знущатися з місцевого населення, зокрема:
- У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники продовжують викрадати цивільних мешканців, шукаючи серед них "терористів" і партизанів.
- Росіяни надіслали в Запорізьку область "загін поліції особливого призначення" з республіки Дагестан. Таким чином вони планують побороти українське підпілля в регіоні.
- Росія зібралася проводити "вибори" до окупаційних органів влади на тимчасово захоплених територіях України у вересні.
- На тимчасово окуповані території Запорізької області прибули представники російської ФСБ, які почали активно обшукувати приватні будинки місцевих жителів.
- На окуповану територію Луганської області прибули співробітники МВС РФ, які залякують місцевих мешканців, щоб ті отримали російські паспорти.
- Росіяни навмисно знищили обладнання мобільного зв'язку на тимчасово окупованій частині Херсонської області.
- На Запорізькій атомній електростанції загарбники посилили тиск на працівників і під тортурами змушують їх підписувати контракт з підприємствами "Росатома".
- Росіяни повісили чоловіка в окупованому Сватівському районі Луганської області. Він мав чітку проукраїнську позицію.
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