Фото: РФ заманює залізничників на окупованих територіях у нове фейкове підприємство (Getty Images)

Російські загарбники створили нове фейкове підприємство "Залізниці Новоросії", яке має "керувати" частиною залізниці, розташованої на тимчасово окупованих територіях. У нього активно заманюють українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.