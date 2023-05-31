ua ru
Ср, 31 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ заманивает железнодорожников на оккупированных территориях в новое фейковое предприятие

Новина українською →
Среда 31 мая 2023 20:17
РФ заманивает железнодорожников на оккупированных территориях в новое фейковое предприятие Фото: РФ заманивает железнодорожников на оккупированных территориях в новое фейковое предприятие (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские захватчики создали новое фейковое предприятие "Железные дороги Новороссии", которое должно "управлять" частью железной дороги, расположенной на временно оккупированных территориях. В него активно заманивают украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Железнодорожников с временно оккупированных территорий четырех областей Украины Россия заманивает в новое мифическое предприятие - "Железные дороги Новороссии", - написал Федоров.

По его словам, таким образом, РФ хочет создать единую логистику на захваченных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

Сотрудников существующих фейковых железных дорог обещают перевести в новое придуманное предприятие.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают издеваться над местным населением, в частности:

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти Война России против Украины
NEWS
Свет подорожал. Каким будет тариф на электроэнергию и как вырастут платежки
Свет подорожал. Каким будет тариф на электроэнергию и как вырастут платежки
DAILY
Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют