Фото: РФ заманивает железнодорожников на оккупированных территориях в новое фейковое предприятие (Getty Images)

Российские захватчики создали новое фейковое предприятие "Железные дороги Новороссии", которое должно "управлять" частью железной дороги, расположенной на временно оккупированных территориях. В него активно заманивают украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.