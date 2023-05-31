РФ заманивает железнодорожников на оккупированных территориях в новое фейковое предприятие
Российские захватчики создали новое фейковое предприятие "Железные дороги Новороссии", которое должно "управлять" частью железной дороги, расположенной на временно оккупированных территориях. В него активно заманивают украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.
"Железнодорожников с временно оккупированных территорий четырех областей Украины Россия заманивает в новое мифическое предприятие - "Железные дороги Новороссии", - написал Федоров.
По его словам, таким образом, РФ хочет создать единую логистику на захваченных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
Сотрудников существующих фейковых железных дорог обещают перевести в новое придуманное предприятие.
Ситуация на оккупированных территориях Украины
На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают издеваться над местным населением, в частности:
- Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики продолжают похищать гражданских жителей, ища среди них "террористов" и партизан.
- Россияне направили в Запорожскую область "отряд полиции особого назначения" из республики Дагестан. Таким образом они планируют побороть украинское подполье в регионе.
- Россия собралась проводить "выборы" в оккупационные органы власти на временно захваченных территориях Украины в сентябре.
- На временно оккупированные территории Запорожской области прибыли представители российской ФСБ, которые начали активно обыскивать частные дома местных жителей.
- На оккупированную территорию Луганской области прибыли сотрудники МВД РФ, которые запугивают местных жителей, чтобы те получили российские паспорта.
- Россияне намеренно уничтожили оборудование мобильной связи на временно оккупированной части Херсонской области.
- На Запорожской атомной электростанции захватчики усилили давление на работников и под пыткой заставляют подписывать контракт с предприятиями "Росатома".
- Россияне повесили мужчину в оккупированном Сватовском районе Луганской области. У него была четкая проукраинская позиция.
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