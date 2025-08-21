РФ захотіла стати одним із гарантів безпеки України, Білий дім висміяв ідею, - ЗМІ

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч лідерів України, США, Франції, Фінляндії, Німеччини, Британії, Італії, а також голови Єврокомісії та генсека НАТО. Головною темою обговорення стали гарантії безпеки для України.

Союзники розглянули можливість гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.

У ході переговорів президент США Дональд Трамп підтвердив участь США у цих гарантіях, однак наголосив, що основне навантаження має лягти на європейських партнерів, і виключив відправку американських військових до України.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Білому домі повідомив, що деталі гарантій планують узгодити протягом 10 днів.

Тим часом премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала європейським лідерам план надання гарантій безпеки Україні у форматі колективної допомоги, який не передбачає членства в НАТО.

Також нагадаємо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія "згодна" на гарантії безпеки для України, але за участі Китаю.

Однак Зеленський відкинув таку ідею. За його словами, Україна не розглядає Китай як можливого гаранта безпеки після війни. Оскільки їх можуть давати лише ті країни, які реально допомагають.