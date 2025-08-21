РФ захотела стать одним из гарантов безопасности Украины, Белый дом высмеял идею, - СМИ

Как отмечает издание, принятие российским диктатором Владимиром Путиным гарантий безопасности для Украины, подобных тем, что предоставляет НАТО, может быть не таким простым.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил, чтобы Россия стала одним из гарантов безопасности Украины

Однако, по словам чиновника Белого дома, администрация президента США Дональда Трампа тайно высмеяла такое предложение.