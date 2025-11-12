РФ захопила три населені пункти в Запорізькій області, а Зеленський приїхав у Херсон: новини за 11 листопада

Російським окупантам під час наступу в Запорізькій області вдалося захопити три населені пункти. А Зеленський у Херсоні провів нараду щодо захисту міста від російських обстрілів.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 11 листопада - у матеріалі РБК-Україна .

Єврокомісія створить новий розвідувальний орган: FT дізналося, хто керуватиме

Як пише Financial Times, Європейська комісія розпочала роботу над створенням нового розвідувального органу, який діятиме під безпосереднім керівництвом президентки Урсули фон дер Ляєн.

Мета нового органу - покращити координацію та використання інформації, яку збирають національні спецслужби країн-членів ЄС.

Сили оборони уразили Саратовський НПЗ, нафтовий термінал у Феодосії та низку об'єктів окупантів на Донеччині, - Генштаб

На Саратовському НПЗ, який випускає понад 20 видів нафтопродуктів, зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась масивна пожежа. У "Морському нафтовому терміналі" у Феодосії (Крим) є влучання в резервуари.

Окрім того, на ТОТ Донецької області дронами завдано ураження по складу матеріально-технічних загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного

Один з найбільших НПЗ у Китаї відмовився від закупівель нафти з РФ, - Reuters

Великий нафтопереробний завод Yanchang Petroleum відмовився від закупок російської нафти у своєму останньому тендері на поставку сирої нафти на період з грудня до середини лютого.

Раніше він регулярно купував російську нафту, зазвичай по одній партії на місяць.

Понад 77 тисяч уражень за місяць. Сирський розкрив деталі розвитку безпілотних систем

За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, в жовтні українські авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тисяч цілей противника. Найкращі бойові показники продемонстрували FPV-дрони та важкі бомбери.

Він додав, що окупанти наслідують український досвід, зокрема у створенні полків безпілотних систем і дронів-перехоплювачів, і спрямовують на це значні ресурси.

Зеленський у Херсоні провів нараду щодо захисту міста від російських обстрілів

"Провів сьогодні тут нараду з усіма, хто відповідає за безпеку. Також були наші військові - Сили безпілотних систем. Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту. Тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста, фактично постійно така загроза", - розповів він.

Також визначив, що наші Сили безпілотних систем, "Птахи Мадяра" й інші підрозділи збільшать у Херсоні спроможності захисту.

НАБУ оголосило підозру Міндічу у справі про корупцію в енергетиці

За даними НАБУ і САП, про підозру повідомили керівнику злочинної організації. Правоохоронці не називають його ім'я, але джерела РБК-Україна підтверджують - йдеться про Тімура Міндіча.

Також підозру оголосили колишньому раднику міністра енергетики (Ігор Миронюк) та виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" (Дмитро Басов) й чотирьом працівникам бек-офісу. П'ятьох з цих осіб затримали.

Британія призупинила обмін розвідданими зі США: CNN з'ясувало причину

Британія, яка контролює низку територій у Карибському басейні, багато років допомагала США із виявленням суден, підозрюваних у транспортуванні наркотиків. Це давало можливість американській береговій охороні їх перехоплювати.

Проте у вересні Сполучені Штати почали завдавати по цих човнах удари, і Британія занепокоїлася, що для вибору цілей будуть використовуватись її розвіддані.

Кабмін достроково припинив повноваження Наглядової ради "Енергоатому"

"Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на Наглядовій Раді. Важливо, що Уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії", - наголосила прем'єр.

Свириденко додала, що Мінекономіки має подати протягом тижня у консультаціях з міжнародними партнерами новий склад наглядової ради Кабміну на затвердження.

Росіяни захопили три населені пункти у Запорізькій області, - Сирський

За його словами, росіяни на тлі туману підвищили активність у Запорізькій області.

"Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти", - дода він.

За його словами, українські захисники ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове.