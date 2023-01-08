РФ визнала терористичний удар по Краматорську, цинічно заявивши про "помсту за Макіївку"

Міноборони Росії визнало терористичний удар по Краматорську на Донеччині в ніч на неділю, 8 січня. У відомстві заявили, що саме так вони бачать "відплату" за удар за місцем дислокації російських військових у тимчасово окупованій Макіївці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ .

"У відповідь на удар у перші хвилини січня по пункту тимчасової дислокації російських військовослужбовців у населеному пункті Макіївка реалізована операція відплати. Протягом доби було відкрито пункти тимчасової дислокації українських військовослужбовців у Краматорську", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони РФ стверджують, що "знайшли" в будівлях гуртожитків училищ - №28 понад 700 військових і в гуртожитку №47 - понад 600.

Крім того, при тому, що гуртожитки не використовувалися як місця дислокації ЗСУ, там нібито "знищено понад 600 військових".

Удар по Краматорську вночі 8 січня

Вночі у Краматорську пролунали гучні вибухи. Пізніше голова Донецької області підтвердив, що окупанти після півночі завдали сім ракетних ударів по Краматорську та два - по Костянтинівці.

Коментуючи обстріли Донецької області за добу, Кириленко зазначив, що вночі росіяни вели обстріли на різних ділянках лінії фронту Донецької області та били по відносному тилу. Атаковані Краматорськ, Константинівка, Курахове, Авдіївка, відомо про одного загиблого та пораненого.

Що відомо про удар у Макіївці

31 грудня 2022 року українські військові завдали удару по району зосередження окупантів в ПТУ в Макіївці.

Міноборони Росії визнало, що у Макіївці загинули десятки російських солдатів. Втім, реальні втрати росіян можуть бути набагато більшими.

Зокрема, в ЗМІ називають інцидент у Макіївці як одну з найбільших втрат РФ з початку війни. Припускається, що там росіяни могли втратити сотні свіжомобілізованих.

При цьому в українській розвідці заявили, що удар по зосередженню мобілізованих окупантів у Макіївці був частиною плану українських сил, що має на меті перешкодити російському наступу.