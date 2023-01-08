ua ru
Нд, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дев'ять ракетних ударів по Донецькій області: в ОВА показали наслідки нічної атаки росіян

Новость на русском →
Неділя 08 січня 2023 02:31
Дев'ять ракетних ударів по Донецькій області: в ОВА показали наслідки нічної атаки росіян Фото: Окупанти атакували ракетами Донецьку область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Олег Васьків

Окупанти у ніч на 8 січня атакували ракетами Донецьку область. Внаслідок обстрілів ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Сім ударів по Краматорську і два - по Костянтинівці здійснили російські війська. За попередньою інформацією, загиблих і поранених немає", - зазначив посадовець.

Кириленко розповів про пошкодження:

  • У Краматорську постраждали будівлі освітного закладу та промислового об'єкту, а також гаражний кооператив.
  • В Костянтинівці "приліт" у промисловій зоні.

Окрім цього, за словами глави ОВА, кількома годинами раніше під ворожим вогнем опинилися Курахове та Курахівка - пошкоджені приватні будинки і мережі, які забезпечують Курахівську громаду теплом.

"Ворог не припиняє тероризувати цивільне населення, завдаючи ударів по важливих об'єктах інфраструктури. Робить це щоденно й цілеспрямовано. Злочини росіян детально фіксуємо. Відповідатимуть усі причетні", - додав Кириленко.

Окупанти атакували ракетами Донецьку область / (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, 7 січня росіяни обстріляли Харків і область із комплексів С-300. Унаслідок атак ворог загинув чоловік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна Росії проти України
NEWS
Посол України про постачання німецьких Marder: це відправна точка для танків Leopard
Посол України про постачання німецьких Marder: це відправна точка для танків Leopard
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет