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Міноборони РФ збільшило кількість загиблих солдатів у Макіївці, та звалило вину на них самих

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Середа 04 січня 2023 01:18
Міноборони РФ збільшило кількість загиблих солдатів у Макіївці, та звалило вину на них самих Фото: зруйноване ПТУ у Макіївці з мобілізованими росіянами (twitter.com/Hugo_StiglitzUA)
Автор: Володимир Костирін

У міністерстві оборони РФ оновили дані щодо кількості загиблих російських військових у ніч проти 1 січня внаслідок удару ЗСУ по місцю їхнього зосередження у будівлі ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області. Так, Москва "офіційно" визнала смерть 89 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міноборони Росії.

В оборонному відомстві країни-агресора також розповіли, що серед загиблих був заступник командира полку підполковник Бачурін.

Як зазначається в оприлюдненій 4 січня заяві Міноборони РФ, у новорічну ніч артилерією ЗСУ було завдано "удару шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню "Хаймарс" по пункту тимчасової дислокації однієї з російських військових частин у районі населеного пункту Макіївка".

Два снаряди нібито перехопило ППО, а чотири - поцілили в будівлю ПТУ №19, в якій розташовувалися російські мобілізовані.

У військовому командуванні РФ розповідають, що в ході розбору завалів залізобетонних конструкцій кількість загиблих збільшилася до 89. Перед цим у російському Міноборони говорили про 63 ліквідованих солдатів.

Тут варто звернути увагу на те, що в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляли про знищення близько 400 осіб, а місцеві пабліки писали про 600 осіб.

Тим часом у Міноборони РФ також покладають провину за загибель великої кількості солдатів внаслідок прицільного артилерійського удару ЗСУ - на самих російських військових. Мовляв, нібито їх "обчислили" через телефонні розмови.

"Наразі працює комісія з розслідування обставин події. Але вже зараз очевидно, що основною причиною того, що сталося, стало включення та масове використання, всупереч забороні, особовим складом мобільних телефонів у зоні досяжності засобів ураження противника. Цей фактор дозволив противнику запеленгувати та визначити координати розташування військовослужбовців. для завдання ракетного удару", - стверджує російське командування.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ підтвердили, що українські військові 31 грудня 2022 року завдали удару по району зосередження окупантів у Макіївці.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Пряме попадання і багато 200-х: що відомо про удар по окупантах у Макіївці".

Додамо також, що з'явилися супутникові знімки зруйнованої бази окупантів у Макіївці.

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