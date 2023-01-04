Інцидент у Макіївці став однією з найбільших втрат РФ з початку війни, - NYT
Удар по будівлі ПТУ №19 в окупованій Макіївці став однією з найбільших військових втрат для Росії з початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
"Поки Росія зважувала одну зі своїх найбільших військових втрат з моменту вторгнення в Україну, початковий спалах гніву почав спадати за знайомою схемою, зосереджуючись на Заході та на "некомпетентних чиновниках", але не на тому, хто контролює воєнні дії: президентові Володимирові Путіну", - йдеться у матеріалі.
Водночас журналісти зазначають, що родичі загиблих та зниклих безвісти мобілізованих все ж зібралися на акцію протесту у Самарі, звідки були більшість мобілізованих. Вони розмахували прапорами РФ, збирали допомогу для родичів та закликали до помсти. Проте на мітингу не пролунало жодної критики в адресу російського диктатора. Так само уникають критики керівництва у соцмережах.
Експерти вважають, що швидкість, з якою Міноборони РФ відреагувало на інцидент, свідчить про втрати і те, що Кремль "намагається контролювати наратив і не допустити, аби він підживлював широке соціальне невдоволення".
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ підтвердили, що українські війська завдали удару по району зосередження окупантів у Макіївці.
У СтратКомі ЗСУ повідомляли, що у Макіївці знищено близько 400 російських військових, зокрема і мобілізованих. У місцевих пабліках мова йшла про 600 загиблих.
Водночас Міноборони Росії заявило, що у Макіївці загинули 89 російських солдатів.
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