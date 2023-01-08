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Вночі росіяни "насипали" ракети в тил Донецької області (фото)

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Донбас, Неділя 08 січня 2023 10:20
Вночі росіяни "насипали" ракети в тил Донецької області (фото) Фото: вночі росіяни "насипали" ракети в тил Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі росіяни вели обстріли на різних ділянках лінії фронту Донецької області та били по відносному тилу. Атаковані Краматорськ, Константинівка, Курахове, Авдіївку, відомо про одного загиблого та пораненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької області Павла Кириленка.

"Після півночі ворог завдав сім ракетних ударів по Краматорську та два - по Костянтинівці. У Краматорську пошкоджено освітній заклад, промисловий об'єкт та гаражний кооператив, у Костянтинівці - промзону. На щастя, обійшлося без жертв", - розповів він.

Крім того, на Донецькому напрямку найбільш активно росіяни стріляли по Курахівській громаді.

"У Кураховому пошкоджено тепломережі, у Курахівці - 3 приватні будинки, у Вовчанці - господарчі приміщення, в Острівському - 2 будинки та літню кухню. Протягом ночі тривали артобстріли Мар'їнки, а на ранок обстрілу з Градів зазнала Авдіївка - ніхто не постраждав", - додав очільник регіону.

На Горлівському напрямку, за його даними, 1 людина загинула та 1 людина поранена у Соледарі. Також у громаді пошкоджено 2 будинки у Парасковіївці. На Лисичанському напрямку близько 20 обстрілів зафіксовано у Торському і Зарічному Лиманської громади - без постраждалих.

Нагадаємо, окупанти у ніч на 8 січня атакували ракетами Донецьку область. Внаслідок обстрілів ворога ніхто не постраждав.

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Краматорськ Донецька область Обстріл
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