РФ признала террористический удар по Краматорску, цинично заявив о "мести за Макеевку"

Минобороны России признало террористический удар по Краматорску Донецкой области в ночь на воскресенье, 8 января. В ведомстве заявили, что именно так они видят "возмездие" за удар по месту дислокации российских военных во временно оккупированной Макеевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ .

"В ответ на удар в первые минуты января по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка реализована операция возмездия. В течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в Краматорске", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ утверждают, что "нашли" в зданиях общежитий училищ - №28 более 700 военных и в общежитии №47 - более 600.

Кроме того, при том, что общежития не использовались в качестве мест дислокации ВСУ, там якобы "уничтожено более 600 военных".

Удар по Краматорску ночью 8 января

Ночью в Краматорске раздались громкие взрывы. Позже глава Донецкой области подтвердил, что оккупанты после полуночи нанесли семь ракетных ударов по Краматорску и два - по Константиновке.

Комментируя обстрелы Донецкой области за сутки, Кириленко отметил, что ночью россияне вели обстрелы на разных участках линии фронта Донецкой области и били по относительному тылу. Атакованы Краматорск, Константиновка, Курахово, Авдеевка, известно об одном погибшем и раненом.

Что известно об ударе в Макеевке

31 декабря 2022 года украинские военные нанесли удар по району сосредоточения оккупантов в ПТУ в Макеевке.

Минобороны России признало, что в Макеевке погибли десятки российских солдат. Впрочем, реальные потери россиян могут быть гораздо больше.

В частности, в СМИ называют инцидент в Макеевке как один из самых больших потерь РФ с начала войны. Предполагается, что там россияне могли потерять сотни свежемобилизованных.

При этом в украинской разведке заявили, что удар по сосредоточению мобилизованных оккупантов в Макеевке был частью плана украинских сил, цель которого помешать российскому наступлению.