РФ вдарила по місії ООН на Херсонщині, а Труханова позбавили громадянства України: новини за 14 жовтня

Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України мера Одеси Труханова. А у Херсонській області окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 14 жовтня - у матеріалі РБК-Україна .

У Києві невідомі побили військового на кріслі колісному: що заявили у поліції

На вулиці Паньківській у столиці троє невідомих напали на чоловіка у військовій формі - вдарили його та скинули з крісла колісного, повідомили в поліції.

Правоохоронці, прибувши на місце, опитали свідків і переглянули записи з камер спостереження. За попередніми даними, інцидент був інсценований, імовірно, з провокативною метою. Поліція встановлює всіх причетних до події.

Російські дрони влучили у нафтобазу на Чернігівщині, виникла масштабна пожежа

Як проінформували в Чернігівській ОВА, у Ніжинському районі ворог хвилею дронів атакував один з об’єктів цивільної інфраструктури. Виникла пожежа, підрозділи ДСНС працюють над її ліквідацією.

Тим часом в ОК "Північ" повідомляють, що на Ніжинщині після влучання 4-х ударних дронів сталась пожежа на нафтобазі.

"Друга армія" світу перемогла кілька тонн "гуманітарки", - голова Херсонської ОВА

Олександр Прокудін повідомив, що в Білозеркській громаді окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН.

Чотири білі автівки з маркуванням везли допомогу людям. Один транспортний засіб - згорів, інший - серйозно пошкоджений. Дві - змогли вирватися з-під ударів. Дивом ніхто не постраждав.

Cartier, Van Cleef і Hermes: на Львівщині митника викрили на "відкатах" за люксову ювелірку

На Львівській митниці викрили державного інспектора, який вимагав хабар за безперешкодне ввезення прикрас відомих світових марок.

За даними слідства, посадовець відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї отримав від мешканця Львівщини 15 тисяч доларів США.

За цю суму митник гарантував можливість ввезення з Польщі ювелірних виробів брендів Cartier, Van Cleef та Hermes без сплати митних платежів.

Зеленський перед поїздкою до Трампа провів майже годинну розмову зі Стуббом

Президент України Володимир Зеленський напередодні зустрічі з лідером США Дональдом Трампом провів тривалу розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Зараз, коли війна на Близькому Сході завершується, важливо не втратити імпульс поширення миру. Війна у Європі також може бути завершена, і для цього максимально важливе лідерство як Сполучених Штатів, так і інших партнерів. Сьогодні вже майже годину говорили про все це з президентом Фінляндії Александром Стуббом", - розповів Зеленський.

Він наголосив, що координує позиції зі президентом Фінляндії.

У РФ заявили про атаку на один із ключових енерговузлів: пожежу показали супутники

У Росії заявили про нічну атаку на об'єкт енергетики у Нижньогородській області. За словами місцевого губернатора регіону, в ніч на 14 жовтня на території Нижньогородської області відбивали атаку БпЛА.

"Внаслідок падіння уламків отримав пошкодження один об'єкт енергетики, що призвело до короткочасного відключення електроенергії. Нині електропостачання відновлено. На місці інциденту працюють фахівці", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, за даними сервісу NASA FIRMS, який фіксує температурні аномалії, у районі Лісогорська спостерігалася пожежа на підстанції "Арзамаська".

Зеленський позбавив громадянства України мера Одеси Труханова, - джерела РБК-Україна

Відповідний указ підписано главою держави. Також громадянства позбавили Олега Царьова та Сергія Полуніна. Як розповіли РБК-Україна джерела у владі, рішення щодо повноважень Труханова має приймати міськрада.

Як встановила СБУ, станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином рф та має діючий закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби.

Дадуть Tomahawk? У США заінтригував новими поставками зброї Україні через PURL

Цього тижня очікуються нові оголошення про постачання зброї Україні через програму НАТО PURL. Вона передбачає закупівлі озброєнь у США, розповів посол США при НАТО Метью Вітакер.

Китайські авіакомпанії виступили проти плану Трампа заборонити польоти над РФ

Провідні китайські авіакомпанії закликали адміністрацію президента США відмовитися від наміру заборонити їм здійснювати польоти над територією РФ.

Вони заявили, що такий крок збільшить час польоту, підвищить вартість квитків і призведе до порушення роботи деяких маршрутів.