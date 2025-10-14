ua en ru
Китайські авіакомпанії виступили проти плану Трампа заборонити польоти над РФ

Китай, Вівторок 14 жовтня 2025 22:09
UA EN RU
Китайські авіакомпанії виступили проти плану Трампа заборонити польоти над РФ Фото: Китай може літати над територією РФ, на відміну від США (facebook com/worldeconomicforum7)
Автор: Валерій Ульяненко

Провідні китайські авіакомпанії закликали адміністрацію президента США відмовитися від наміру заборонити їм здійснювати польоти над територією РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вони заявили, що такий крок збільшить час польоту, підвищить вартість квитків і призведе до порушення роботи деяких маршрутів.

Минулого тижня американське Міністерство транспорту запропонувало заборонити авіакомпаніям Китаю здійснювати польоти над територією Росії на маршрутах до і з США. Воно зазначило, що скорочення часу польоту ставить американських перевізників у невигідне становище.

Країна-агресорка заборонила американським та багатьом іншим іноземним авіакомпаніям здійснювати польоти над своєю територією. Це стало відповіддю на заборону Вашингтоном російських польотів над США у березні 2022 року після вторгнення Росії в Україну.

В той же час китайські авіакомпанії не були заборонені і використовують цю перевагу для збільшення своєї частки ринку на міжнародних маршрутах.

У п'ятницю, 10 жовтня, речник міністерства закордонних справ Китаю заявив, що "ці обмеження не сприяють міжособистісним контактам".

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп погрожує Китаю обмеженням експорту запчастин Boeing у відповідь на китайські санкції.

Він підкреслив, що Китай залежить від американських авіаційних технологій, і зокрема - від деталей для своїх парків Boeing.

Раніше РБК-Україна писало, що Дональд Трамп знову активізував торгівельне протистояння з Китаєм.

Нещодавно він оголосив про введення додаткових 100% тарифів на імпорт з Китаю і нових обмежень на експорт критично важливого програмного забезпечення, які набудуть чинності 1 листопада.

