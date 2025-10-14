ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вдарила по гуманітарному конвою ООН на Херсонщині, машини з допомогою знищено

Україна, Вівторок 14 жовтня 2025 10:53
UA EN RU
Росія вдарила по гуманітарному конвою ООН на Херсонщині, машини з допомогою знищено Фото: Росія вдарила по гуманітарному конвою ООН на Херсонщині (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдарила по гуманітарній місії ООН у Херсонській області. Пошкоджено вантажівку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Зранку у Білозеркській громаді окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН", - повідомив Прокудін.

За його словами, ворог атакував чотири білі автівки з відповідним маркуванням, там не було військової техніки. Машини везли допомогу людям.

Наразі відомо, що один транспортний засіб - згорів, інший - серйозно пошкоджений. Дві - змогли вирватися з-під ударів. Попередньо, ніхто не постраждав.

"Сьогодні “друга армія” світу перемогла кілька тонн "гуманітарки". Терористи - більше тут сказати нічого", - пише Прокудін.
Росія вдарила по гуманітарному конвою ООН на Херсонщині, машини з допомогою знищено

Росіяни б'ють по гуманітарних місіях

Варто нагадати, що це вже не вперше російські війська завдають удару по гуманітарних місіях, які перебувають в Україні.

Зокрема, на початку вересня російський ракетний удар по Чернігову забрав життя декількох людей. Атака ворога була спрямована на співробітників гуманітарної місії з розмінування.

А ось у Миколаєві під час нічної атаки Росії 24 липня дрон влучив у базу норвезької гуманітарної організації Norwegian People's Aid. яка допомагає з розмінуванням в Україні.

А у червні російські окупанти вдарили по складу з гуманітарною допомогою у Запоріжжі. Збитки внаслідок ворожої атаки оцінюють у 3 млн доларів. Через декілька днів після цього окупанти завдали удару по Сіверську Донецької області. Внаслідок обстрілу була зруйнована будівля міської ради, де жителі отримували гуманітарну допомогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Херсон Війна в Україні
Новини
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить