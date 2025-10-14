Росія вдарила по гуманітарному конвою ООН на Херсонщині, машини з допомогою знищено
Російська армія вдарила по гуманітарній місії ООН у Херсонській області. Пошкоджено вантажівку.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Зранку у Білозеркській громаді окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН", - повідомив Прокудін.
За його словами, ворог атакував чотири білі автівки з відповідним маркуванням, там не було військової техніки. Машини везли допомогу людям.
Наразі відомо, що один транспортний засіб - згорів, інший - серйозно пошкоджений. Дві - змогли вирватися з-під ударів. Попередньо, ніхто не постраждав.
"Сьогодні “друга армія” світу перемогла кілька тонн "гуманітарки". Терористи - більше тут сказати нічого", - пише Прокудін.
Росіяни б'ють по гуманітарних місіях
Варто нагадати, що це вже не вперше російські війська завдають удару по гуманітарних місіях, які перебувають в Україні.
Зокрема, на початку вересня російський ракетний удар по Чернігову забрав життя декількох людей. Атака ворога була спрямована на співробітників гуманітарної місії з розмінування.
А ось у Миколаєві під час нічної атаки Росії 24 липня дрон влучив у базу норвезької гуманітарної організації Norwegian People's Aid. яка допомагає з розмінуванням в Україні.
А у червні російські окупанти вдарили по складу з гуманітарною допомогою у Запоріжжі. Збитки внаслідок ворожої атаки оцінюють у 3 млн доларів. Через декілька днів після цього окупанти завдали удару по Сіверську Донецької області. Внаслідок обстрілу була зруйнована будівля міської ради, де жителі отримували гуманітарну допомогу.