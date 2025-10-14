У Києві невідомі побили військового на кріслі колісному: що заявили у поліції
У мережі поширили відео, як невідомі вдарили та скинули з крісла колісного чоловіка у військовій формі у Києві. Поліція підозрює, що конфлікт інсценований для провокації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Як розповіли у пресслужбі, наразі правоохоронці зʼясовують обставини події за участі військового на вулиці Паньківській у Києві.
Напередодні в соцмережах з’явилося відео, на якому троє невідомих декілька разів вдарили чоловіка, одягненого у військову форму та скинули його з крісла колісного на землю.
"За фактом виявленої публікації на місце події негайно були скеровані наряди поліції та слідчо-оперативна група Голосіївського району. До цього будь-яких повідомлень до правоохоронців не надходило", - йдеться у повідомленні.
Прибувши за вказаною адресою, поліцейські опитали свідків та переглянули відео з камер спостереження. Попередньо встановлено, що інцидент був інсценований ймовірно з метою провокації.
"Наразі поліція встановлює всіх учасників події. Про результати перевірки суспільство буде поінформоване згодом", - повідомили в поліції.
Інші інциденти у Києві
Нагадаємо, у Києві поліцейські розслідують бійку, що сталася ввечері 9 жовтня на станції метро "Оболонь". Тоді група підлітків і двоє молодих чоловіків напали на 24-річного киянина, повалили його на підлогу та почали бити.
А нещодавно правоохоронці затримали трьох неповнолітніх, які причетні до нападу на представника релігійної громади у столиці.
Також повідомлялось, що у Києві на Новопечерських Липках сталася бійка зі стріляниною в одному з місцевих барів. Внаслідок інциденту в закладі постраждала дівчина.