У РФ заявили про атаку на один із ключових енерговузлів: пожежу показали супутники

У Росії заявили про нічну атаку на об'єкт енергетики у Нижньогородській області. Супутникові знімки зафіксували пожежу на одному з ключових енерговузлів регіона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA .

За словами місцевого губернатора, в ніч на 14 жовтня на території Нижньогородської області відбивали атаку БпЛА. За попередніми даними, постраждалих немає.

"Внаслідок падіння уламків отримав пошкодження один об'єкт енергетики, що призвело до короткочасного відключення електроенергії. Нині електропостачання відновлено. На місці інциденту працюють фахівці", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, за даними сервісу NASA FIRMS, який фіксує температурні аномалії, у районі Лісогорська спостерігалася пожежа на підстанції "Арзамаська".

Як пояснює російський ресурс, це один із ключових енергетичних вузлів Нижньогородської області потужністю 1502 МВА, що забезпечує електрикою понад 200 тисяч мешканців південних районів регіону, а також газокомпресорні станції "Газпром" і тягові підстанції РЖД (російська залізнична дорога - ред.).

Фото: супутникові дані NASA (t.me/astrapress)