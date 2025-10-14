Cartier, Van Cleef і Hermes: на Львівщині митника викрили на "відкатах" за люксову ювелірку

На Львівській митниці викрили державного інспектора, який вимагав хабар за безперешкодне ввезення прикрас відомих світових марок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

За даними слідства, посадовець відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї отримав від мешканця Львівщини 15 тисяч доларів США.

За цю суму митник гарантував можливість ввезення з Польщі ювелірних виробів брендів Cartier, Van Cleef та Hermes без сплати митних платежів. Окрім того, він консультував, як приховати дорогоцінності від контролю при перетині кордону.

За попередніми даними, "тариф" інспектора становив 4% від вартості товару. Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання останньої частини неправомірної вигоди - 10 тисяч доларів США.