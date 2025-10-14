ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Cartier, Van Cleef і Hermes: на Львівщині митника викрили на "відкатах" за люксову ювелірку

Україна, Вівторок 14 жовтня 2025 11:41
UA EN RU
Cartier, Van Cleef і Hermes: на Львівщині митника викрили на "відкатах" за люксову ювелірку Ілюстративне фото: на Львівщині митника викрили на "відкатах" за люксову ювелірку (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

На Львівській митниці викрили державного інспектора, який вимагав хабар за безперешкодне ввезення прикрас відомих світових марок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

За даними слідства, посадовець відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї отримав від мешканця Львівщини 15 тисяч доларів США.

За цю суму митник гарантував можливість ввезення з Польщі ювелірних виробів брендів Cartier, Van Cleef та Hermes без сплати митних платежів. Окрім того, він консультував, як приховати дорогоцінності від контролю при перетині кордону.

За попередніми даними, "тариф" інспектора становив 4% від вартості товару. Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання останньої частини неправомірної вигоди - 10 тисяч доларів США.

Фото: на Львівщині митника викрили на "відкатах" за люксову ювелірку (t.me/lvivoblprok)

Раніше ми писали про те, що САП та НАБУ викрили 6 учасників злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці. Збитки від її діяльності сягають 290 млн гривень. Протягом 2017-2019 років через пункт пропуску на румунсько-українському кордоні вантажними автомобілями ввозились комерційні товари на підставі підроблених документів

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна митна служба Ювелир украшение Хабар
Новини
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить