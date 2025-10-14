Російські дрони влучили у нафтобазу на Чернігівщині, виникла масштабна пожежа

Цієї ночі російська армія знову завдала ударів по Чернігівській та Сумській областях. Ворожі дрони поцілили у нафтобазу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

За даними військових, станом на ранок 14 жовтня, російська армія 22 рази обстріляла Чернігівську область. було зафіксовано 84 вибухи. Ворог атакував Новгород-Сіверський, Корюківський та Ніжинський райони.

У Семенівці росіяни FPV-дроном ударили по магазину в центрі міста. Загинув місцевий житель, власник магазину. Поранену місцеву жительку госпіталізовано. Після вибуху приміщення магазину загорілось, рятувальники ліквідували пожежу. Протягом дня у місті внаслідок повторних атак пошкоджено два будинки.

У Ніжинському районі після влучання 4-х ударних дронів сталась пожежа на нафтобазі. Як уточнили у Чернігівській ОВА, у Ніжинському районі ворог хвилею дронів атакував один з об’єктів цивільної інфраструктури. Виникла пожежа, підрозділи ДСНС працюють над її ліквідацією.

А ось у Сумській області російські війська здійснили майже 110 обстрілів по 37 населених пунктах в 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.