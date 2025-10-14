ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Російські дрони влучили у нафтобазу на Чернігівщині, виникла масштабна пожежа

Ніжин, Вівторок 14 жовтня 2025 10:10
UA EN RU
Російські дрони влучили у нафтобазу на Чернігівщині, виникла масштабна пожежа Ілюстративне фото: російські дрони влучили у нафтобазу на Чернігівщині (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Цієї ночі російська армія знову завдала ударів по Чернігівській та Сумській областях. Ворожі дрони поцілили у нафтобазу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

За даними військових, станом на ранок 14 жовтня, російська армія 22 рази обстріляла Чернігівську область. було зафіксовано 84 вибухи. Ворог атакував Новгород-Сіверський, Корюківський та Ніжинський райони.

У Семенівці росіяни FPV-дроном ударили по магазину в центрі міста. Загинув місцевий житель, власник магазину. Поранену місцеву жительку госпіталізовано. Після вибуху приміщення магазину загорілось, рятувальники ліквідували пожежу. Протягом дня у місті внаслідок повторних атак пошкоджено два будинки.

У Ніжинському районі після влучання 4-х ударних дронів сталась пожежа на нафтобазі. Як уточнили у Чернігівській ОВА, у Ніжинському районі ворог хвилею дронів атакував один з об’єктів цивільної інфраструктури. Виникла пожежа, підрозділи ДСНС працюють над її ліквідацією.

А ось у Сумській області російські війська здійснили майже 110 обстрілів по 37 населених пунктах в 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Обстріли України

Нагадаємо, вчора ввечері росіяни вдарили керованими авіабомбами по Харкову. У місті зафіксовані руйнування і пожежа, є постраждалі серед місцевих жителів.

Також під ударом ворога опинилась Кіровоградська область. Там внаслідок ворожої атаки було змінено рух низки поїздів.

За даними Повітряних сил, цієї ночі окупанти запустили 96 ударних дронів різного типу з шести напрямків. Частину з них вдалось збити, однак було зафіксовано влучання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Ніжин
Новини
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить