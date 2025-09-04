РФ вдарила двома балістичними ракетами по Одеській області: постраждав чоловік

Обстріл України 4 вересня

Нагадаємо, у ніч 4 вересня Росія випустила по території України 112 безпілотників з шести напрямків. Протиповітряною обороною було збито або подавлено 84 ворожих "Шахеди" та безпілотники-імітатори.

Зокрема у селищі Малинівка Чугуївського району дрони влучили у приватне подвір’я. Там загорівся житловий будинок та легкові автомобілі. Постраждали п’ятеро людей.

Також внаслідок ударів загорілися територія цивільного підприємства та інфраструктурні об’єкти.

Дронової атаки зазнала й Одеса. Там, внаслідок обстрілу почалася пожежа у складському приміщенні. Також була пошкоджена вантажівка.

Також сьогодні вдень російський ракетний удар по Чернігову забрав життя декількох людей. Атака була спрямована на співробітників гуманітарної місії з розмінування.