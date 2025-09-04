ua en ru
Чт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дрони атакували Україну з шести напрямків: є влучання у 17 локаціях

Четвер 04 вересня 2025 09:19
UA EN RU
Дрони атакували Україну з шести напрямків: є влучання у 17 локаціях Фото: РФ випустила по Україні 112 дронів (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Протягом ночі 4 вересня Росія випустила по території України 112 безпілотників з шести напрямків. Більшість дронів вдалося збити, проте є влучання у 17 локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Як проінформували військові, цієї ночі російські війська випустили 112 дронів-камікадзе та безпілотників-імітаторів.

Запуск відбувався з напрямків Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також з Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Як відбивалася атака

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 українською протиповітряною обороною було збито або подавлено 84 ворожих дрони Shahed та безпілотники-імітатори на півночі, сході та півдні країни.

Наслідки атаки

Зафіксовано влучання 28 дронів-камікадзе у 17 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА у 5 населених пунктах.

Дрони атакували Україну з шести напрямків: є влучання у 17 локаціях

Атаки на Україну

Сьогодні вночі 4 вересня росіяни атакували Одесу та передмістя ударними безпілотниками. Унаслідок влучання загорілося складське приміщення, пошкоджений вантажний автомобіль.

У гасінні пожежі брали участь понад 40 рятувальників ДСНС, підрозділу Нацгвардії та добровольці. Вогонь швидко локалізували, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Вчора ввечері 3 вересня під ворожим обстрілом перебував Харків. У місті зафіксовано "приліт" дрона "Молнія" на території навчального закладу в Салтівському районі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Повітряні сили України Війна в Україні
Новини
Путін та Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп
Путін та Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці