Вдарили по гуманітарній місії з розмінування, є жертви: деталі обстрілу Чернігова
Російський ракетний удар по Чернігову забрав життя декількох людей. Атака була спрямована на співробітників гуманітарної місії з розмінування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.
Сьогодні, 4 вересня, російські війська завдали ракетного удару по блокпосту на в’їзді до населеного пункту Новоселівка з Чернігова.
За останніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
Фото: росіяни вдарили по Чернігову (https://t.me/bryzynskyi)
За інформацією глави МВА, росіяни вдарили по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які виконували роботи з очищення території від мін та інших вибухонебезпечних предметів.
Місцева влада нагадує населенню про небезпеку та закликає залишатися в укриттях до завершення сигналів ракетної небезпеки.
Оновлено 16:10
Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що внаслідок російського удару загинули двоє людей, ще троє - поранені, їм надають допомогу.
Він уточнив, що це був прицільний удар по працівникам гуманітарної місії з розмінування "Датська рада у справах біженців". Ракета атакувала Кисельівську громаду, що знаходиться під Черніговом.
"Спочатку росіяни засмітили область вибухівкою та мінами. Зараз вбивають людей, цивільних, ризикуючи життям очищають нашу землю від наслідків російського вторгнення", - наголосив Чаус.
Оновлено 19:30
Число постраждалих зросло до п'яти. Також повідомляється, що попередньо всі жертви ракетного удару є громадянами України.
Російське міноборони цинічно виправдалося, заявивши, що вдарили балістичною ракетою "Іскандер" нібито по "розрахунках далекобійних БПЛА".
Удар по Чернігову
Зауважимо, що о 14:53 в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару з боку Російської Федерації. Вже о 14:58 стало відомо про вибухи в межах Чернігова.
Одночасно з цим в Сумах місцеві Telegram-канали зафіксували потужний вибух.
Також раніше цієї ночі Росія здійснила атаки дронами-камікадзе "Шахед" у напрямку України, через що повітряна тривога була оголошена в низці областей.
Згодом стало відомо, що в Сумській області російські війська атакували енергетичні об'єкти, внаслідок чого частково залишилися без електропостачання місто Суми та Сумський район.
