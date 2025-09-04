Нічна атака РФ на Одесу: палав склад, пошкоджено вантажний автомобіль (фото)

Росіяни в ніч на 4 вересня здійснили дронову атаку по місту Одеса. Внаслідок обстрілу була пожежа та вантажівка зазнала пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"За попередньою інформацією, на щастя, постраждалих немає", - резюмували у ДСНС.

Надзвичайники зазначили, що у ліквідації займання приймали участь понад 40 вогнеборців від ДСНС, пожежного підрозділу Нацгвардії України та добровольці. Вогонь оперативно локалізували.

"Російські війська завдали удару по місту (дронами - ред.), спалахнула пожежа у складському приміщенні, пошкоджений вантажний автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Одеси

Зазначимо, що місто Одеса регулярно піддається атакам російських військ. Для цього ворог застосовує ударні дрони та ракети різних типів.

Наприклад, в ніч на 18 серпня окупанти завдали удару дронами-камікадзе "Шахед" по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR. Причому на той момент це вже була друга атака по об'єкту за два тижні.

В результаті атаки виникла потужна пожежа, були пошкоджені всі резервуари, насосна станція, операторські приміщення, вагові та технічні споруди, а також зруйновано огорожу.

