РФ масовано била по Харківщині вночі: горіли будинки, є постраждалі (фото)

Харків, Четвер 04 вересня 2025 10:10

Фото: наслідки нічної атаки дронів по Харківській області (ДСНС)
Автор: Савченко Юлія

Вночі 4 серпня ворожі дрони атакували будинки та підприємства в Харківській області. Виникли пожежі, є поранені серед цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

У селищі Малинівка Чугуївського району дрони влучили у приватне подвір’я. Там загорівся житловий будинок та легкові автомобілі. Постраждали п’ятеро людей. Усі вони отримали легкі тілесні ушкодження та гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації люди відмовились.

Загалом унаслідок нічної атаки зафіксовано чотири пожежі. Вогонь охопив територію цивільного підприємства та інфраструктурні об’єкти.

До ліквідації наслідків ворожих ударів залучили 47 рятувальників і вісім одиниць техніки ДСНС.

Фото: РФ вдарила дронами по Харківщині (ДСНС)

Нагадаємо, 3 вересня під ворожим обстрілом перебував Харків. У місті зафіксовано "приліт" дрона "Молнія" на території навчального закладу в Салтівському районі.

Нічна атака ворожих дронів

Протягом ночі 4 вересня Росія випустила по території України 112 безпілотників з шести напрямків. Протиповітряною обороною було збито або подавлено 84 ворожих "Шахеди" та безпілотники-імітатори на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 28 дронів-камікадзе у 17 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА у 5 населених пунктах.

Так, під атакою дронів опинилася Одеса. Внаслідок удару спалахнула пожежа у складському приміщенні, пошкоджений вантажний автомобіль. Обійшлося без постраждалих.

