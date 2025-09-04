РФ ударила двумя баллистическими ракетами по Одесской области: пострадал мужчина

Обстрел Украины 4 сентября

Напомним, в ночь 4 сентября Россия выпустила по территории Украины 112 беспилотников с шести направлений. Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 84 вражеских "Шахеды" и беспилотники-имитаторы.

В частности, в поселке Малиновка Чугуевского района дроны попали в частный двор. Там загорелся жилой дом и легковые автомобили. Пострадали пять человек.

Также в результате ударов загорелись территория гражданского предприятия и инфраструктурные объекты.

Дроновой атаке подверглась и Одесса. Там, в результате обстрела начался пожар в складском помещении. Также был поврежден грузовик.

Также сегодня днем российский ракетный удар по Чернигову унес жизни нескольких человек. Атака была направлена на сотрудников гуманитарной миссии по разминированию.