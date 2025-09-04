РФ вдарила двома балістичними ракетами по Одеській області: постраждав чоловік
Російські війська вдень 4 вересня вдарили двома балістичними ракетами по фермерському господарстві в Одеській області. Внаслідок атаки постраждав чоловік та є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської обласної прокуратури.
"Вдень, 04 вересня, російські окупанти здійснили ворожий обстріл двома балістичними ракетами Білгород-Дністровського району Одещини", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки пошкоджено майно фермерського господарства, а саме складські приміщення із зерном.
Також постраждала одна цивільна особа. Наразі 53-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.
На місці працюють прокурори спільно зі співробітниками поліції та СБУ.
За процесуального керівництва Білгород-Дністровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: наслідки ракетного удару РФ по Одеській області (t.me/odesa_prokuratura)
Обстріл України 4 вересня
Нагадаємо, у ніч 4 вересня Росія випустила по території України 112 безпілотників з шести напрямків. Протиповітряною обороною було збито або подавлено 84 ворожих "Шахеди" та безпілотники-імітатори.
Зокрема у селищі Малинівка Чугуївського району дрони влучили у приватне подвір’я. Там загорівся житловий будинок та легкові автомобілі. Постраждали п’ятеро людей.
Також внаслідок ударів загорілися територія цивільного підприємства та інфраструктурні об’єкти.
Дронової атаки зазнала й Одеса. Там, внаслідок обстрілу почалася пожежа у складському приміщенні. Також була пошкоджена вантажівка.
Також сьогодні вдень російський ракетний удар по Чернігову забрав життя декількох людей. Атака була спрямована на співробітників гуманітарної місії з розмінування.