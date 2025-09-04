ua en ru
Чт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ вдарила двома балістичними ракетами по Одеській області: постраждав чоловік

Одеська область, Четвер 04 вересня 2025 16:28
UA EN RU
РФ вдарила двома балістичними ракетами по Одеській області: постраждав чоловік Фото: росіяни вдарили двома балістичними ракетами по Одеській області (t.me/odesa_prokuratura)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вдень 4 вересня вдарили двома балістичними ракетами по фермерському господарстві в Одеській області. Внаслідок атаки постраждав чоловік та є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської обласної прокуратури.

"Вдень, 04 вересня, російські окупанти здійснили ворожий обстріл двома балістичними ракетами Білгород-Дністровського району Одещини", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено майно фермерського господарства, а саме складські приміщення із зерном.

Також постраждала одна цивільна особа. Наразі 53-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.

На місці працюють прокурори спільно зі співробітниками поліції та СБУ.

За процесуального керівництва Білгород-Дністровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: наслідки ракетного удару РФ по Одеській області (t.me/odesa_prokuratura)

Обстріл України 4 вересня

Нагадаємо, у ніч 4 вересня Росія випустила по території України 112 безпілотників з шести напрямків. Протиповітряною обороною було збито або подавлено 84 ворожих "Шахеди" та безпілотники-імітатори.

Зокрема у селищі Малинівка Чугуївського району дрони влучили у приватне подвір’я. Там загорівся житловий будинок та легкові автомобілі. Постраждали п’ятеро людей.

Також внаслідок ударів загорілися територія цивільного підприємства та інфраструктурні об’єкти.

Дронової атаки зазнала й Одеса. Там, внаслідок обстрілу почалася пожежа у складському приміщенні. Також була пошкоджена вантажівка.

Також сьогодні вдень російський ракетний удар по Чернігову забрав життя декількох людей. Атака була спрямована на співробітників гуманітарної місії з розмінування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна в Україні Ракетний удар Ракетна атака
Новини
У пошуках миру? Що говорять Зеленський, Путін і Трамп про закінчення війни в Україні
У пошуках миру? Що говорять Зеленський, Путін і Трамп про закінчення війни в Україні
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії