РФ вдарила двома балістичними ракетами по Одеській області: постраждав чоловік

Російські війська вдень 4 вересня вдарили двома балістичними ракетами по фермерському господарстві в Одеській області. Внаслідок атаки постраждав чоловік та є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Білгород-Дністровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

На місці працюють прокурори спільно зі співробітниками поліції та СБУ.

Також постраждала одна цивільна особа. Наразі 53-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.

Обстріл України 4 вересня

Нагадаємо, у ніч 4 вересня Росія випустила по території України 112 безпілотників з шести напрямків. Протиповітряною обороною було збито або подавлено 84 ворожих "Шахеди" та безпілотники-імітатори.

Зокрема у селищі Малинівка Чугуївського району дрони влучили у приватне подвір’я. Там загорівся житловий будинок та легкові автомобілі. Постраждали п’ятеро людей.

Також внаслідок ударів загорілися територія цивільного підприємства та інфраструктурні об’єкти.

Дронової атаки зазнала й Одеса. Там, внаслідок обстрілу почалася пожежа у складському приміщенні. Також була пошкоджена вантажівка.

Також сьогодні вдень російський ракетний удар по Чернігову забрав життя декількох людей. Атака була спрямована на співробітників гуманітарної місії з розмінування.