РФ ударила двумя баллистическими ракетами по Одесской области: пострадал мужчина

Одесская область, Четверг 04 сентября 2025 16:28
РФ ударила двумя баллистическими ракетами по Одесской области: пострадал мужчина Фото: россияне ударили двумя баллистическими ракетами по Одесской области (t.me/odesa_prokuratura)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 4 сентября ударили двумя баллистическими ракетами по фермерскому хозяйству в Одесской области. В результате атаки пострадал мужчина и есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесской областной прокуратуры.

"Днем, 04 сентября, российские оккупанты совершили вражеский обстрел двумя баллистическими ракетами Белгород-Днестровского района Одесской области", - говорится в сообщении.

В результате атаки повреждено имущество фермерского хозяйства, а именно складские помещения с зерном.

Также пострадал один гражданский человек. Сейчас 53-летнего мужчину госпитализировали в больницу.

На месте работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции и СБУ.

Под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: последствия ракетного удара РФ по Одесской области (t.me/odesa_prokuratura)

Обстрел Украины 4 сентября

Напомним, в ночь 4 сентября Россия выпустила по территории Украины 112 беспилотников с шести направлений. Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 84 вражеских "Шахеды" и беспилотники-имитаторы.

В частности, в поселке Малиновка Чугуевского района дроны попали в частный двор. Там загорелся жилой дом и легковые автомобили. Пострадали пять человек.

Также в результате ударов загорелись территория гражданского предприятия и инфраструктурные объекты.

Дроновой атаке подверглась и Одесса. Там, в результате обстрела начался пожар в складском помещении. Также был поврежден грузовик.

Также сегодня днем российский ракетный удар по Чернигову унес жизни нескольких человек. Атака была направлена на сотрудников гуманитарной миссии по разминированию.

