РФ вдарила дронами по Київщині: поранені - троє, виникли пожежі
Російська армія у ніч на п'ятницю, 8 серпня, дронами атакувала Бучанський район Київської області. Вже відомо про трьох постраждалих.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керіник КОВА Микола Калашник.
"На жаль, вже є інформація, що унаслідок ворожої атаки травмовано трьох жінок 16, 56 та 80 років. Попередньо, поранення не значні", - повідомив Калашник.
Також внаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі. Він уточнив, що наразі вже відомо про пошкоджені будинки. На місцях вже працюють всі служби.
Атака РФ "Шахедами"
Нагадаємо, пізно ввечері 7 серпня росіяни запустили декілька груп ударних дронів з різних напрямків. Ціллю росіян була Київська область та Харків.
Зокрема, мер Харкова Ігор Терехов близько опівночі повідомив про вибух, а потім уточнив про атаку "Шахедом" в Салтівському районі. Там виникла пожежа на цивільному підприємстві.
Нагадаємо, зранку 6 серпня росіяни атакували підрозділ українських енергетиків у Дніпропетровській області.
Також 6 серпня ворог атакував Нікополь. Внаслідок артобстрілу загинули двоє чоловіків і жінка, також є постраждалі. Серед загиблих - 23-річний рятувальник.