Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів (карта)
Пізно ввечері 7 серпня російські війська атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". У кількох областях оголошено повітряну тривогу, оскільки існує загроза ворожих ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
Наразі Повітряні сили повідомляють про такий рух ворожих дронів:
- "Шахеди" на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину;
- "Шахеди" у центрі, на півдні півночі Сумщини курсом на Полтавщину;
- велика група "Шахедів" на півночі Чернігівщини курсом на захід;
- "Шахеди" на північному заході Харківщини курсом на Харків та на південний захід;
- "Шахеди" на сході, у центрі Полтавщини курсом на південь.
Раніше повідомлялося, що окупанти запустили свої ударні дрони з двах напрямків:
- декілька груп "Шахедів" з Брянської області Росії на північ Сумщини;
- декілька груп "Шахедів" з Курської області Росії на північ Сумщини.
Крім того, повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на півдні, а тому є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
А ще Повітряні сили ЗСУ повідомили про КАБи на Запорізьку, Донецьку області.
Загалом станом на 23:12 карта тривог виглядає так:
Нагадаємо, зранку 6 серпня росіяни атакували підрозділ українських енергетиків у Дніпропетровській області.
Також 6 серпня ворог атакував Нікополь. Внаслідок артобстрілу загинули двоє чоловіків і жінка, також є постраждалі. Серед загиблих - 23-річний рятувальник.