Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів (карта)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Наразі Повітряні сили повідомляють про такий рух ворожих дронів:

"Шахеди" на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину;

"Шахеди" у центрі, на півдні півночі Сумщини курсом на Полтавщину;

велика група "Шахедів" на півночі Чернігівщини курсом на захід;

"Шахеди" на північному заході Харківщини курсом на Харків та на південний захід;

"Шахеди" на сході, у центрі Полтавщини курсом на південь.

Раніше повідомлялося, що окупанти запустили свої ударні дрони з двах напрямків:

декілька груп "Шахедів" з Брянської області Росії на північ Сумщини;

декілька груп "Шахедів" з Курської області Росії на північ Сумщини.

Крім того, повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на півдні, а тому є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

А ще Повітряні сили ЗСУ повідомили про КАБи на Запорізьку, Донецьку області.

Загалом станом на 23:12 карта тривог виглядає так: