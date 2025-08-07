ua en ru
Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів (карта)

Україна, Четвер 07 серпня 2025 23:21
Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів (карта) Ілюстративне фото: повітряна тривога, люди в укритті (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Пізно ввечері 7 серпня російські війська атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". У кількох областях оголошено повітряну тривогу, оскільки існує загроза ворожих ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Наразі Повітряні сили повідомляють про такий рух ворожих дронів:

  • "Шахеди" на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину;
  • "Шахеди" у центрі, на півдні півночі Сумщини курсом на Полтавщину;
  • велика група "Шахедів" на півночі Чернігівщини курсом на захід;
  • "Шахеди" на північному заході Харківщини курсом на Харків та на південний захід;
  • "Шахеди" на сході, у центрі Полтавщини курсом на південь.

Росіяни атакують Україну &quot;Шахедами&quot;: де загроза ударів (карта)

Раніше повідомлялося, що окупанти запустили свої ударні дрони з двах напрямків:

  • декілька груп "Шахедів" з Брянської області Росії на північ Сумщини;
  • декілька груп "Шахедів" з Курської області Росії на північ Сумщини.

Росіяни атакують Україну &quot;Шахедами&quot;: де загроза ударів (карта)

Крім того, повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на півдні, а тому є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

А ще Повітряні сили ЗСУ повідомили про КАБи на Запорізьку, Донецьку області.

Загалом станом на 23:12 карта тривог виглядає так:

Росіяни атакують Україну &quot;Шахедами&quot;: де загроза ударів (карта)

Нагадаємо, зранку 6 серпня росіяни атакували підрозділ українських енергетиків у Дніпропетровській області.

Також 6 серпня ворог атакував Нікополь. Внаслідок артобстрілу загинули двоє чоловіків і жінка, також є постраждалі. Серед загиблих - 23-річний рятувальник.

