Енергетики потрапили під удар на Дніпропетровщині: загорілося обладнання

Росіяни атакували підрозділ українських енергетиків у Дніпропетровській області. Це сталося зранку 6 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Як зазначається, вчора зранку один з підрозділів ДТЕК опинився під обстрілом під час удару ворожих FPV-дронів.

Внаслідок ворожої атаки загорілося енергообладнання. На щастя, енергетики не постраждали.

ДСНС оперативно ліквідували пожежу, після чого енергетики одразу взялись до роботи.