Росіяни атакували службове авто ДСНС у Нікополі: загинуло троє людей

Російські війська ввечері 6 серпня обстріляли зі ствольної артилерії службовий автомобіль ДСНС. Внаслідок атаки загинув один рятувальник та двоє цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомляється, рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу - сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС. Внаслідок удару загинув 23-річний рятувальник - Данило Хижняк, а також двоє цивільних осіб. Поранень зазнали ще четверо осіб - троє працівників ДСНС та цивільний чоловік. Фото: росіяни атакували службове авто ДСНС у Нікополі (t.me/dsns_telegram)